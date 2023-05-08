В Брянске сотрудники полиции поздравили ветеранов с Днем Победы

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске сотрудники полиции поздравили ветеранов войны и органов внутренних дел с Днем Победы. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Начальник областного УМВД генерал-майор полиции Владислав Толкунов от имени руководства и личного состава Управления тепло поздравил с наступающим праздником Михаила Ивановича Заболотского - участника Великой Отечественной войны и ветерана органов внутренних дел. Он награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», орденом Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги». В его адрес прозвучали теплые пожелания, а также ему вручили подарки.

В этот день праздничные подарки и добрые пожелания также принимали еще 16 ветеранов Великой Отечественной войны.