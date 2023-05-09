Фото: скриншот видео, youtube.

Жителей Брянщины с Днем Победы из Польши поздравил публицист Мачей Вишневский. Журналист из Варшавы поздравил брянцев с 9 мая, выразил слова благодарности ветеранам и их потомкам и заверил, что в Польше есть люди, которые помнят подвиг освободителей от фашизма.

- Есть в Польше люди, которые помнят и очень благодарны всем тем, кто освобождал Польшу от фашизма и нацизма, - сказал Мачей Вишневский в своем видеообращении. - Помнят Красную Армию, с которой вместе воевала польская армия и что они освобождали польскую землю в 44-45 годах. Есть в Польше люди, которые вам очень благодарны. Помнят всех павших и помнить будут.

По словам журналиста, есть в Польше люди, которые за дружеские отношения с Россией.

- Есть в Польше люди, которые за то, чтобы мы, польский народ, и народ России Дружили, - говорит Мачей Вишневский. – Нас не так мало, как кажется нашим врагам, но пока не так много, как бы нам хотелось.