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Жителей Брянщины с Днем Победы из Италии поздравила Марина Алдухова. Жительница Неаполя душевно поздравила своих земляков с праздником. И рассказала о том, как люди в Италии борются с ложью против России.

- Мы, русские, которые по воле судьбы оказались за рубежом, как можем, так и боремся с той несправедливостью, с той ложью. Которая сейчас развернулась против России, - сказала Марина Алдухова. – Мы, как можем, объясняем простым людям в Германии, Италии, Испании, что все, то, что показывается по евротелевидению - это все ложь.

По словам, Марины Алдуховой, в Неаполе, несмотря ни на что, проведут акцию «Бессмертный полк».

- Несмотря на все угрозы украфашистов, мы проведем в Неаполе «Бессмертны полк», - рассказал женщина. – Мы не боимся никого. Нас мало, но мы, как можем, так и боремся здесь в Европе.