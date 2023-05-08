Сын брянского росгвардейца Кирилл Иванцов победил в турнире по рукопашному бою

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Сын офицера вневедомственной охраны Управления Росгвардии майора полиции Олега Иванцова 15-летний Кирилл Иванцов победил во Всероссийском турнире по рукопашному бою. Он занял первое место в возрастной категории 73 килограмма. Об этом сообщают в Управлении Росгвардии по Брянской области.

- С детства занимаюсь рукопашным боем, - рассказал Кирилл. - Отец помогает в тренировочном процессе. Сегодняшняя победа приятна, но есть к чему стремиться.

Кирилл Иванцов на протяжении последних трех лет становился победителем и призером различных турниров как областного, так и межрегионального уровня.

Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Победа» прошли в Костроме. Их посвятили памяти мастера спорта России Г. Р. Айвазяна. В состязаниях участвовали больше 200 спортсменов из 23 регионов.