Брянскэнерго благоустраивает мемориальные комплексы времен Великой Отечественной войны

Фото: ПАО «Россети Центр».

В преддверии Дня Победы филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» облагораживают памятники и мемориальные комплексы времен Великой Отечественной войны, расположенные в Брянской области.

В каждом районе области сотрудники брянского филиала на постоянной основе заботятся о состоянии подшефных памятных мест Великой Отечественной войны, где очищают прилегающие к ним территории, приводят в порядок ограждения и бордюры, обновляют ранее высаженные аллеи деревьев.

Фото: ПАО «Россети Центр».

По традиции за несколько дней до памятной даты у мест воинской славы сотрудники энергопредприятия возлагают цветы и при поддержке первичной профсоюзной организации «Брянскэнерго» проводят торжественные митинги.

Фото: ПАО «Россети Центр».

«Ухаживая за мемориалами времен Великой Отечественной войны, энергетики отдают дань памяти и уважения советским людям, которые ценою собственных жизней одержали Великую Победу», – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков.