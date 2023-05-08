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Экономика8 мая 2023 11:37

Брянскэнерго благоустраивает мемориальные комплексы времен Великой Отечественной войны

За несколько дней до памятной даты у мест воинской славы сотрудники энергопредприятия возлагают цветы
Кира ФИЛИППОВА
Фото: ПАО «Россети Центр».

Фото: ПАО «Россети Центр».

В преддверии Дня Победы филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» облагораживают памятники и мемориальные комплексы времен Великой Отечественной войны, расположенные в Брянской области.

В каждом районе области сотрудники брянского филиала на постоянной основе заботятся о состоянии подшефных памятных мест Великой Отечественной войны, где очищают прилегающие к ним территории, приводят в порядок ограждения и бордюры, обновляют ранее высаженные аллеи деревьев.

Фото: ПАО «Россети Центр».

Фото: ПАО «Россети Центр».

По традиции за несколько дней до памятной даты у мест воинской славы сотрудники энергопредприятия возлагают цветы и при поддержке первичной профсоюзной организации «Брянскэнерго» проводят торжественные митинги.

Фото: ПАО «Россети Центр».

Фото: ПАО «Россети Центр».

«Ухаживая за мемориалами времен Великой Отечественной войны, энергетики отдают дань памяти и уважения советским людям, которые ценою собственных жизней одержали Великую Победу», – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков.

БрянскэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС