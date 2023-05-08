Брянский губернатор Александр Богомаз посетил приграничные подразделения на государственной границе

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянский губернатор Александр Богомаз вместе с руководством пограничного управления ФСБ России по Брянской области посетил пограничные подразделения на государственной границе. Об этом глава брянского региона рассказал на своей странице ВКонтакте.

- Посмотрели, как ведется работа по охране на участках госграницы, посетили опорные пункты, где наши погранвойска несут службу, - сообщил Александр Богомаз.- Поздравили личный состав пограничных войск с наступающим праздником великой Победы!