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Общество8 мая 2023 11:06

Брянский губернатор Александр Богомаз посетил приграничные подразделения на государственной границе

Глава региона посмотрел как ведут работы по охране участков госграницы
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянский губернатор Александр Богомаз вместе с руководством пограничного управления ФСБ России по Брянской области посетил пограничные подразделения на государственной границе. Об этом глава брянского региона рассказал на своей странице ВКонтакте.

- Посмотрели, как ведется работа по охране на участках госграницы, посетили опорные пункты, где наши погранвойска несут службу, - сообщил Александр Богомаз.- Поздравили личный состав пограничных войск с наступающим праздником великой Победы!

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