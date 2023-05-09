Жителей Брянщины с Днем Победы из Франции поздравил историк Георгий Шепелев

Фото: скриншот видео, YouTube.

Жителей Брянской области с Днем Победы поздравил историк, преподаватель координационного Совета российских соотечественников во Франции Георгий Шепелев.

- Дорогие жители Брянска и Брянской области, я с радостью пользуюсь этой возможностью поздравить вас с Днем Победы! - сказал в своем видеообращении Георгий Шепелев. - С Днем нашей общей Победы над нацизмом, ксенофобией, расизмом, империализмом.

Свое обращение он сопроводил кратким историческим экскурсом.

- В мае 45-го года наши дедушки и прадедушки в одном строю с бойцами сопротивления стран Европы, в одном строю с солдатской армией антигитлеровской коалиции разгромили нацизм и положили конец страшной кровопролитной войне, - напомнил Георгий Шепелев. - В мае 1945 года началась демобилизация солдат. Они возвращались домой восстанавливать все разрушенное войной. Во многих странах Европы начались социальные реформы, направленные на улучшение положения трудящихся. Вот об этой многогранной, большой Победе, военной, мирной, социальной, которую одержали наши предки, всем вместе нам хорошо надо помнить сегодня. Пусть эта Победа будет для нас примером!

Георгий Шепелев также рассказал, как отметят День Победы во Франции.

- Во Франции хорошо помнят о второй мировой войне, - сказал историк. – Там все помнят о том вкладе, который внес СССР и Красная армия в разгром нацизма. Здесь сотни улиц в городах и деревнях носят имя Сталинградской битвы. И 8 мая вместе с нашими французскими, российскими, белорусскими, молдавскими, украинскими, азербайджанскими и многими другими товарищами мы пройдем в шествии «Бессмертного полка» по Парижу и в других городах Франции почтить память погибших за нашу свободу, память жертв борьбы против нацизма, почтить память героев той войны, завоевавших для нас свободу и мир. Еще раз поздравляю вас с праздником и желаю вам счастья и самое главное – мира!