Фото: скриншот видео, YouTube .

Жителей Брянщины с Днем Победы поздравил депутат Парламента республики Молдова Константин Старыш. Он обратился к населению Брянской области с искренними поздравлениями с праздником, который продолжает объединять наши народы.

- Вот уже более десяти лет власти пытаются стереть из памяти народной День Победы, пытаются принизить его значение, - сказал в своем видеообращении Константин Старыш. – Пытаются подменить торжество Победы над величайшим злом в истории человечества, над нацизмом, Днем скорби. О чем оскорбить? Да, есть о чем, и главное – о ком скорбить. Это – миллионы людей, погибших в этой страшной войне. Но мы в этот день, вспоминая о них скорбя, безусловно, торжествуем. Мы торжествуем, потому что наш великий советский народ, в котором и молдаване, и русские и украинцы стояли плечом к плечу в одном ряду, в одном окопе, одержали величайшую Победу над величайшим злом!

Депутат отмечает, что, несмотря на все запреты и угрозы, в его стране, люди встретят День Победы и отдадут дань памяти героям, павшим на полях сражений.

- Сегодня нам запрещают носить георгиевскую ленту, - говорит депутат. – Сегодня нас предупреждают, чтобы мы вели себя смирно. Нас забрасывают провокациями о том, что на центральной площади Кишенева в День Победы будет установлена бомба. Все это чушь! Мы все выйдем, мы выйдем с георгиевскими ленточками, с красными знаменами Победы. И как всегда многотысячным маршем пройдем к мемориалу вечность. Уверен, что также будет и у вас. Еще раз, дорогие жители Брянска, этого легендарного партизанского края, с Днем Победы нас всех! С Днем Великой Победы!