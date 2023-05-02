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Общество2 мая 2023 6:43

На Брянщине еще три населенных пункта станут партизанскими

Всего в регионе почетное звание носят 38 городов, сел и деревень
Надежда ПЕТРУНИНА
Штаб партизанской бригады имени Сталина Трубчевского района, село Гнилево, 1942 год. Фото: Госкаталог РФ.

Штаб партизанской бригады имени Сталина Трубчевского района, село Гнилево, 1942 год. Фото: Госкаталог РФ.

В Брянской области поселок Климово станет поселком партизанской слава, а села Гнилево Трубчевского района и Курово Погарского района – селами партизанской славы. Такое решение приняла Брянская областная Дума на очередном заседании. Эти населенные пункты получат не только положенные атрибуты, но и финансовую помощь на благоустройство территорий. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Всего в Брянской области почетные звания носят 38 городов, сел и деревень. В 2010 году законом Брянской области утвердили почетное звание Брянской области. Первые звания присвоили в 2011. Их получили поселок Сеща Дубровского района и город Дятьково. С 2011 по 2022 год включительно почетных званий удостоилось 35 населенных пунктов в 16 муниципальных районах и 1 городском округе Брянской области.

Из бюджета области в качестве грантов муниципальным образованиям, в состав которых входят населенные пункты с почетным званием, за это время выделили больше 44 миллионов рублей. В 2023 году на эти цели потратят три миллиона рублей.

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