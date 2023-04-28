В Брянск приедет передвижной музей "Поезд Победы"

Фото: Марина АНТОНОВА.

В Брянск на станцию Брянск-Орловский вновь приедет историко – просветительский проект «Поезд Победы». Он пробудет на вокзале со 2 по 4 мая.

Это первая в мире выставка с полным погружением о событиях 1941-1945 годов. Историческую реальность позволяют воссоздать аудиовизуальные средства. В поезде работают 50 проекторов, 18 видеостен и более 140 мультимедийных поверхностей.

Рассказ посетители слушают в наушниках. Его ведут от имени машинистки поезда Лидии, которая работала во время войны. Экскурсия длится порядка 45 минут.

В 2022 году «Поезд Победы» уже приезжал в Брянск. Тогда в передвижном музее побывали 3 тысячи 500 человек.

Возрастное ограничение – 18+