В Брянске из Свенского монастыря передали гуманитарную помощь для военнослужащих в зону СВО

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

Братия Свенского Успенского мужского монастыря передала в зону проведения специальной военной операции необходимую гуманитарную помощь. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Военнослужащим направили различные инструменты, стиральные машины, газовые баллоны, строительные материалы, средства личной гигиены, одноразовую посуду.

- Мы передаем нашим воинам все то, о чем они просили, - сказал наместник Свенской обители игумен Тихон (Колесняк). - Это нужно, чтобы хоть немного улучшить их тяжелый быт на передовой, обустроиться на месте, чтобы у солдат была возможность отдыха перед дальнейшим выполнением поставленных задач. Благодарим всех жертвователей, кто принял участие в благом деле.

Свенский монастырь постоянно помогает российским военнослужащим. Прихожане обители активно собирают средства для помощи нашим бойцам.