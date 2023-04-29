Фото: Объединение парков культуры и отдыха- парки Брянска.

В Брянске 1 мая заработают парки культуры и отдыха. Свою работы они начнут в обычный срок. Все аттракционы готовы к новому сезону. Об этом сообщает исполняющий обязанности директора городского Объединения парков культуры и отдыха Сергей Сенин телеканалу «Брянская губерния».

Так, в Майском парке горожан будут радовать 16 новых аттракционов. Аттракционы для детей постарше откроют позже - готовят семейный автодром.

Большая часть аттракционов расположена в парке имени 1000-летия города Брянска. Здесь все по-старому, также как и в парке Железнодорожников. В парке Толстого в основном находятся аттракционы для детей.

Готовить парки к работе в новом сезоне начали еще с осени. Специалисты проверили аттракционы. Однако после зимы их повторно осмотрели и сотрудники Объединения парков культуры и отдыха.

Итак, с 1 мая парки города вновь готовы радовать и детей, и взрослых.