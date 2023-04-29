Программа мероприятий на 1 мая 2023 года в Брянске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Мы собрали программу мероприятий на 1 мая 2023 года в Брянске. Этот день у всех людей ассоциируется с любым видом труда. Во всех районах нашего города пройдут конкурсные и концертные программы, акции и флешмобы.
Яркие мероприятия проведут в учреждениях культуры, на площадях и улицах, а также в парках и скверах. Где именно они пройдут, озвучили в Брянской городской администрации.
Бежицкий район
- 1-9 мая 11.00, Центральная детская библиотека (далее — ЦДБ) им. А.М. Горького. Литературная галерея «Писатели земли Брянской», выставка-память «Дорогами Великой Победы»;
- 1-9 мая 11.00, Библиотека №13 Централизованной системы общедоступных библиотек (далее — ЦСОБ). Фотовыставка «Сквозь года звенит Победа»;
- 1-9 мая в 12.00, ГДК им. Д.Н. Медведева. Фотовыставка «Победный май»;
- 1-9 мая в 10.00, ДК пос. Бежичи . Конкурс-выставка детских рисунков «Мир без войны»;
- 1-9 мая 10.00, ДК пос. Октябрьский. Тематическая выставка «Этот день мы приближали, как могли»;
- 1-9 мая 10.00, Городской Дворец культуры и искусства. Выставка детских рисунков и творческих работ «Победный май»;
- 1-9 мая 10.00, ЦГБ им. П.Л.Проскурина, Библиотеки № 1-16 ЦСОБ . Выставка-диалог «Книга Памяти»;
- 1-9 мая 10.00, Библиотека №12 им. А.К. Толстого социальная сеть «ВКонтакте»: https://vk.com/bib_ka012 Онлайн-акция «Свеча Памяти»;
- 1 мая в 12.00, ПКиО «Майский» . Открытие весенне-летнего сезона «Парк собирает друзей»;
- 12.00, Городской Дворец культуры и искусства. Конкурсно-игровая программа «Веселый Первомай»;
- 12.00 , ГДК им. Д.Н. Медведева . Радиоконцерт «Первомай шагает по планете»;
- 12.00, Библиотека № 8 ЦСДБ Социальная сеть — https://vk.com/id245353141 Интернет-информация «Мир! Труд! Солидарность!»;
- 12.00, Дом культуры п. Радица-Крыловка. Тематическая программа «Здравствуй, Первомай!»;
- 18.00, ДК пос. Бежичи . Праздничная программа «Весеннее настроение».
Володарский район
- 1-2 мая 11.00, ГДК им. Д.Е. Кравцова.етский литературный конкурс «Победный май» в режиме онлайн;
- 1-6 мая в 16.00, ГДК им. Д.Е. Кравцова . Акция «Георгиевская лента»;
- 1-9 мая в 12.00, ГДК им. А.М. Горького . Конкурс фотографий «Великая память»;
- 1-8 мая в 15.00, К им. Д.Е. Кравцова. Радиогазета «Дорогами Победы»;
- 1-9 мая в 12.00, ГДК им. А.М. Горького. Выставка экспонатов Великой Отечественной войны;
- 1 мая в 12.00, ПКиО «Юность» . Открытие весенне-летнего сезона «Парк собирает друзей»
- 12.00, Парк Поколений . Концерт «Славный праздник Первомай»;
- 1 мая 11.00, Библиотека №1 ЦСДБ. Социальная сеть «ВКонтакте» — https://vk.com/club72974721 Информационный пост «Праздник весны и труда»;
- 1 мая 11.00, ГДК им. Д.Е. Кравцова. Открытое занятие на базе ансамбля русской песни «Родные напевы»;
- 1 мая 18.00, ДК пос.Большое Полпино. Праздничная программа «Миру — мир!».
Советский район
1 мая
- в 12.00, Парк-музей им. А.К. Толстого. Открытие весенне-летнего сезона «Встреча друзей»;
- 12.00 , ЦПКиО им. 1000-летия города Брянска. Открытие весенне-летнего сезона «Палитра весны»;
-17.00, ГДК Советского района . Праздничная программа «Весеннее настроение»;
- 1-9 мая, в 12.00 Городской выставочный зал. Работа художественных выставок и фоторабот «Победная весна».
Фокинский район
1-9 мая
- 11.00, Библиотека №3 ЦСДБ .Исторический фотоколлаж «Они писали о войне»;
-11.00, Библиотека №5 ЦСДБ.. Социальная сеть «Вконтакте» — https://vk.com/club67154364 Выставка-память «Поклон тебе, Великая Победа!»;
- 11.00, Библиотека №7 ЦСДБ. Обзор у книжной выставки «Героические страницы нашей истории»;
- 11.00, Библиотека №6 ЦСДБ. Выставка-подвиг «Войны священные страницы».
1 мая
- 12.00, Парк железнодорожников. Открытие паркового сезона «Брянский Первомай!»,
- 12.00, ГДК пос. Белые Берега. Праздничная радиогазета «Весенний Первомай»,
- 16.00, ГДК пос. Белые Берега . Концерт «Поющий Первомай!».
1-7 мая
- ГДК пос. Белые Берега. Конкурс детского рисунка «Мир без войны».
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