Программа мероприятий на 1 мая 2023 года в Брянске

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Мы собрали программу мероприятий на 1 мая 2023 года в Брянске. Этот день у всех людей ассоциируется с любым видом труда. Во всех районах нашего города пройдут конкурсные и концертные программы, акции и флешмобы.

Яркие мероприятия проведут в учреждениях культуры, на площадях и улицах, а также в парках и скверах. Где именно они пройдут, озвучили в Брянской городской администрации.

Бежицкий район

- 1-9 мая 11.00, Центральная детская библиотека (далее — ЦДБ) им. А.М. Горького. Литературная галерея «Писатели земли Брянской», выставка-память «Дорогами Великой Победы»;

- 1-9 мая 11.00, Библиотека №13 Централизованной системы общедоступных библиотек (далее — ЦСОБ). Фотовыставка «Сквозь года звенит Победа»;

- 1-9 мая в 12.00, ГДК им. Д.Н. Медведева. Фотовыставка «Победный май»;

- 1-9 мая в 10.00, ДК пос. Бежичи . Конкурс-выставка детских рисунков «Мир без войны»;

- 1-9 мая 10.00, ДК пос. Октябрьский. Тематическая выставка «Этот день мы приближали, как могли»;

- 1-9 мая 10.00, Городской Дворец культуры и искусства. Выставка детских рисунков и творческих работ «Победный май»;

- 1-9 мая 10.00, ЦГБ им. П.Л.Проскурина, Библиотеки № 1-16 ЦСОБ . Выставка-диалог «Книга Памяти»;

- 1-9 мая 10.00, Библиотека №12 им. А.К. Толстого социальная сеть «ВКонтакте»: https://vk.com/bib_ka012 Онлайн-акция «Свеча Памяти»;

- 1 мая в 12.00, ПКиО «Майский» . Открытие весенне-летнего сезона «Парк собирает друзей»;

- 12.00, Городской Дворец культуры и искусства. Конкурсно-игровая программа «Веселый Первомай»;

- 12.00 , ГДК им. Д.Н. Медведева . Радиоконцерт «Первомай шагает по планете»;

- 12.00, Библиотека № 8 ЦСДБ Социальная сеть — https://vk.com/id245353141 Интернет-информация «Мир! Труд! Солидарность!»;

- 12.00, Дом культуры п. Радица-Крыловка. Тематическая программа «Здравствуй, Первомай!»;

- 18.00, ДК пос. Бежичи . Праздничная программа «Весеннее настроение».

Володарский район

- 1-2 мая 11.00, ГДК им. Д.Е. Кравцова.етский литературный конкурс «Победный май» в режиме онлайн;

- 1-6 мая в 16.00, ГДК им. Д.Е. Кравцова . Акция «Георгиевская лента»;

- 1-9 мая в 12.00, ГДК им. А.М. Горького . Конкурс фотографий «Великая память»;

- 1-8 мая в 15.00, К им. Д.Е. Кравцова. Радиогазета «Дорогами Победы»;

- 1-9 мая в 12.00, ГДК им. А.М. Горького. Выставка экспонатов Великой Отечественной войны;

- 1 мая в 12.00, ПКиО «Юность» . Открытие весенне-летнего сезона «Парк собирает друзей»

- 12.00, Парк Поколений . Концерт «Славный праздник Первомай»;

- 1 мая 11.00, Библиотека №1 ЦСДБ. Социальная сеть «ВКонтакте» — https://vk.com/club72974721 Информационный пост «Праздник весны и труда»;

- 1 мая 11.00, ГДК им. Д.Е. Кравцова. Открытое занятие на базе ансамбля русской песни «Родные напевы»;

- 1 мая 18.00, ДК пос.Большое Полпино. Праздничная программа «Миру — мир!».

Советский район

1 мая

- в 12.00, Парк-музей им. А.К. Толстого. Открытие весенне-летнего сезона «Встреча друзей»;

- 12.00 , ЦПКиО им. 1000-летия города Брянска. Открытие весенне-летнего сезона «Палитра весны»;

-17.00, ГДК Советского района . Праздничная программа «Весеннее настроение»;

- 1-9 мая, в 12.00 Городской выставочный зал. Работа художественных выставок и фоторабот «Победная весна».

Фокинский район

1-9 мая

- 11.00, Библиотека №3 ЦСДБ .Исторический фотоколлаж «Они писали о войне»;

-11.00, Библиотека №5 ЦСДБ.. Социальная сеть «Вконтакте» — https://vk.com/club67154364 Выставка-память «Поклон тебе, Великая Победа!»;

- 11.00, Библиотека №7 ЦСДБ. Обзор у книжной выставки «Героические страницы нашей истории»;

- 11.00, Библиотека №6 ЦСДБ. Выставка-подвиг «Войны священные страницы».

1 мая

- 12.00, Парк железнодорожников. Открытие паркового сезона «Брянский Первомай!»,

- 12.00, ГДК пос. Белые Берега. Праздничная радиогазета «Весенний Первомай»,

- 16.00, ГДК пос. Белые Берега . Концерт «Поющий Первомай!».

1-7 мая

- ГДК пос. Белые Берега. Конкурс детского рисунка «Мир без войны».

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