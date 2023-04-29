В Брянске на отлов и содержание бездомных животных потратят больше 20 миллионов рублей

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на отлов и содержание бездомных животных потратят 20 миллионов 518 тысяч рублей. Подача заявок продлится до 11 мая. Такую информацию разместили на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Итоги электронного аукционы станут известны 15 мая. Заказчик - комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Брянска. Финансирование будет осуществляться из бюджета областного центра.

Указанные сроки исполнения контракта- с 1 июля до 31 декабря. Будут осуществлять отлов бездомных животных во всех районах Брянска, содержание в приюте, проведение ветеринарных мероприятий, возврат на прежнее место обитания, а также умерщвление и утилизация, если потребуется.

На прежние места вернут животных, которые не проявляют немотивированную агрессию.