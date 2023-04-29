Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске акция «Бессмертный полк» пройдет в новом формате. Во-первых, она состоится, несмотря на высокий уровень опасности. Во-вторых, в этом году ряды «бессмертного полка» пополнят фотографии сыновей, братьев, отцов, которые погибли в специальной военной операции в Украине. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Кстати. Участвовать в акции можно также, разместив снимок своего родственника на боковом или заднем стекле автомобиля. В продолжение акции «Бессмертный полк онлайн» прошлых лет все желающие могут загрузить фото своих героев на сайте moypolk.ru. память своего героя можно почтить, сменив аватарку в профили на своей странице в соцсетях. А еще можно прикрепить маленькие фотографии к одежде или напечатать портрет своего героя на футболке, и надеть ее в День Победы.

«Бессмертный полк» даже может пройти и в детсадовских группах. Достаточно взять в руки фотографию героя и прийти к могиле воина, к памятнику.

Возрастное ограничение - 6+