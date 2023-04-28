Фото: "Брянская губерния".

Брянского депутата Константина Павлова, обвиняемого в мошенничестве, заключили под стражу. Продолжается расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительно установили, что с декабря 2020 по декабрь 2021 года депутат Брянской областной Думы и житель города Москвы обманом получили от предпринимателя города Брянска 35 миллионов рублей за свои якобы оказываемые услуги по решению вопроса с помощью команды профессиональных юристов по введению в эксплуатацию ранее закрытого торгово-развлекательного центра.

Преступление выявили и пресекли оперативные сотрудники УФСБ России по Брянской области.

- Обоим фигурантам уголовного дела предъявили обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, - говорят в Следственном комитете. - Суд в отношении депутата избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, в отношении другого обвиняемого ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу находится на рассмотрении.

Напомним, о подозрении депутата Брянской областной Думы в мошенничестве в особо крупном размере стало известно в среду, 27 апреля. В его квартире и в квартире другого фигуранта уголовного дела провели обыск.