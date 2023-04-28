Фото: "Деснянская волна", vk.com.

Из Брянской области в ДНР в очередной раз доставили донорскую кровь. Это произошло благодаря персоналу Брянской станции переливания крови и доноров. Ценный груз провозили через Мариуполь, в частности мимо завода «Азовсталь». Здесь в апреле-мае прошлого года шли бои. Сейчас город активно восстанавливают. Об этом сообщают в соцсети ВКонтакте в одной из групп.

Брянцы уже доставили жизненно необходимый груз и приехали обратно. На этот раз в целях безопасности и из-за скромности они не называют места доставки крови и не делятся фотографиями передачи груза.

Напомним, 18 апреля сотрудники Брянской станции переливания крови доставляли кровь брянских доноров в Херсонскую область России. Тогда медики в Геническе приняли 29 литров крови от брянских доноров. Всего с Брянщины сюда доставили уже почти 130 литров бесценного груза.