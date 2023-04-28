Фото: "Локоть-инфо", vk.com.

В Брянской области поисковики подняли останки 108 мирных жителей. Их обнаружил в селе Брасово, в пойме реки Зевра, поисковый отряд из Орла «Вечный огонь». Среди поднятых останков 26 детей, предположительно, в возрасте до 10 лет. Об этом сообщают в соцсети в одной из групп.

Фото: "Локоть-инфо", vk.com.

По исковые работы вели в рамках Вахты памяти "Без срока давности". В них участвовали 25 человек. Ради участия они взяли отпуска у себя на работе. Место для поиска указали местные жители.

Кстати, личных вещей, документов, каких-то предметов быта не нашли. У большинства останков здоровые зубы. Это позволяет предположить, что они были людьми среднего возраста. Поисковики предполагают, что здесь можно найти до 1000 останков. Работы продолжат в июне этого года. Все найденные останки сейчас хранят в определенном месте. Позже их захоронят в мемориальном комплексе села Хутор Холмецкий. Его планируют открыть в сентябре.

Кстати, работы здесь проводили осенью прошлого года. Тогда, исследовав насыпь 60 на 20метров нашли останки 103 человек, среди которых 27 детей. На место проведения работ вызывали сотрудников СК РФ.