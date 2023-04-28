В Брянске во Дворце Единоборств в честь Дня Победы прошел фестиваль боевых искусств

Фото: пресс-служба Дворца единоборств имени Артема Осипенко.

В Брянске во Дворце Единоборств имени Артема Осипенко в честь Дня Победы прошел десятый Всероссийский фестиваль боевых искусств. Он состоялся в среду, 27 апреля. Об этом сообщают в пресс-службе Дворца единоборств имени Артема Осипенко.

Перед зрителями выступили больше 700 спортсменов в возрасте от 5 до 60 лет из Брянска, Орла, Белгорода, Калуги и Республики Беларусь. Представили 19 видов единоборств: от традиционных бокса и дзюдо, до экзотических грэпплинга и тхэквондо. Каждое выступление сопровождали рассказом об истории этого вида боевых искусств, его особенностях, истории появления на Брянщине и выдающихся спортсменах в этом стиле.

Мастерством перед зрителями блеснули бойцы спецподразделений УФСИН и Росгвардии. А из Калуги в Брянск приехала группа, практикующая японское искусство ниндзюцу!

Четырехтысячная большая арена Дворца была полностью заполнена, больше 10 тысяч зрителей посмотрели прямую трансляцию спортивного события в соцсети ВКонтакте.

Фото: пресс-служба Дворца единоборств имени Артема Осипенко.

Четырехтысячная большая арена Дворца была полностью заполнена, больше 10 тысяч зрителей посмотрели прямую трансляцию спортивного события в соцсети ВКонтакте.

- При подготовке нынешнего фестиваля, посвященного Дню Победы, мы решили отказаться от состязательной составляющей, - рассказал директор Дворца единоборств имени Артема Осипенко, исполнительный директор брянского филиала Российского союза боевых искусств Александр Горбач. – Перед федерациями стояла задача представить свой вид единоборств как можно зрелищнее и содержательнее, чтобы не только порадовать зрителей, но также пробудить в мальчишках и девчонках желание прийти в секции.