В Италии открылась фотовыставка брянского фотографа Юрия Лобунова

Фото: "Стеклодув", Юрий ЛОБУНОВ.

В Италии, в городе Беневенто, открылась фотовыставка брянского фотографа Юрия Лобунова. Экспозиция «Создатель» в жанре «Человек за работой» включает в себя фотографии рабочих из 11 стран мира. Впервые она была представлена в Лиме (Перу), затем - в Польше, Германии, Италии, а также в нескольких городах России. Юрий Николаевич рассказал «КП-Брянск» о том, что вдохновило его на создание выставки.

Фото: "Литейщик чугуна", Юрий ЛОБУНОВ.

- Мой американский друг, живущий в маленьком городке, сказал, что у них нет рабочих, - рассказывает Юрий Лобунов. - На мой вопрос, а кто же убирает мусор, готовит еду в фастфудах, ремонтирует автомобили и дома, обеспечивает подачу электричества и воды, американец задумался и сказал: «Рабочие превратились в фей. Они приходят незаметно, делают за нас всю работу, а мы их не видим». Именно для того, чтобы люди в мире вспомнили, что вся человеческая цивилизация создается руками рабочих, и задумал я эту фотовыставку.

Фото: "Токарь", Юрий ЛОБУНОВ.

- Мы увидели экспозицию Юрия Лобунова в Горьковском центре в Неаполе и сочли полезным организовать ее и в нашем городе, - рассказал организатор выставки в Беневенто Америго Черво. - Идея Юрия состоит в том, что человечество не могло бы жить без материального труда женщин и мужчин. Людей разных континентов объединяет одно и то же: созидание, создание продуктов, необходимых для жизни, и эта воистину творческая деятельность не получает признания из-за экономической системы, в основе которой лежит эксплуатация.

Сам же автор фотографий уверен, что фотовыставка поможет не только поднять престиж рабочих профессий, но и продемонстрировать настоящий интернационализм рабочего класса.

- Посмотрите, токарь в России и Бразилии, сельскохозяйственный рабочий в Тунисе и США похожи настолько, что вы никогда не догадаетесь, кто из какой страны, - говорит фотограф.- Границы проходят не между странами и народами, а между созидателями и эксплуататорами.

Возрастное ограничение – 6+