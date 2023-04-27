Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Депутата Брянской областной Думы подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Парламентарий стал одним из фигурантов уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Установили, причастность к мошенничеству депутата Брянской областной Думы. Но оно не связано с осуществлением им общественной и политической деятельности.

По версии следствия, не позднее декабря 2020 года депутат Брянской областной Думы и житель города Москвы с целью хищения денежных средств предпринимателя города Брянска, ввели его в заблуждение относительно своих возможностей по получению разрешения на ввод в эксплуатацию ранее закрытого торгово-развлекательного центра. Они пообещали мужчине с помощью профессиональных юристов столичного региона решить этот вопрос за 50 миллионов рублей.

С декабря 2020 по декабрь 2021 года фигуранты за помощь от предпринимателя получили 35 миллионов рублей. Но свои услуги они на самом деле не оказывали. Деньгами распорядились по собственному усмотрению.

- В местах жительства подозреваемых проведены обыски, - говорят в Следственном комитете. - Сейчас с их участием проводят следственные и процессуальные действия. Решают вопрос об избрании им наказания.