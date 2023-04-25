В Бежицком районе Брянска возле Центрального пляжа до сих пор не устранили прорыв канализационной трубы

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В Бежицком районе Брянска до сих пор не устранили прорыв канализационной трубы. Людей продолжает возмущать зловонный запах.

- Вонь доходит аж до городской больницы, - рассказал корреспонденту «КП-Брянск» местный житель Юрий. – Особенно неприятный запах чувствуется ближе к Центральному пляжу.

А ведь в окрестностях Центрального пляжа кроме больницы находятся школа №52 и детские сады. И это безобразие не дает покоя людям , проживающим по близости, уже больше недели.

Жалобы на жуткую вонь появились в соцсети 19 апреля. Люди спрашивали, кому жаловаться и куда писать. В комментариях советовали обращаться в природоохранную прокуратуру. Брянцы утверждали, что в этом месте поймы очень часто происходят подобные порывы канализации.

Тем не менее, проблему не решили. Канализационная труба продолжает заливать нечистотами городской лес. Окрестности похожи на зловонное болото, из которого канализационная вода попадает в Десну.