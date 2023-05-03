В брянских Клинцах увековечили память гранатометчика Виталия Капустина и прапорщика Владимира Воронкова

Фото: Клинцы.инфо.

В брянских Клинцах увековечили память погибших во время спецоперации на Украине Виталия Капустина и Владимира Воронкова. Мемориальную доску установили на фасаде дома, где проживали герои. Об этом сообщает Клинцы.инфо.

Памятные знаки на фасаде дома №3 по улице Советской открыли по инициативе его бывшего жильца, председателя - благотворительной региональной общественной организации «Прерванный полет» в Санкт-Петербурге Георгия Ефименко.

Мемориальные доски освятил иерей Павел. Собравшиеся почтили память героев минутой молчания и возложили к мемориальной доске цветы.

Старший прапорщик ВС Владимира Алексеевича Воронков (26.01.1956-25.01.2021 – ветеран боевых действий , воин-интернационалист в ДРА астера спорта СССР по тяжелой атлетике - сына угнанного в рабство фашистами А. В. Воронкова и узницы фашистских концлагерей В.А. Воронковой.

Гранатометчик Виталий Викторович Капустин (20.03.1968-12.11.2022 г.) - участник СВО на территории Украины, внук сержанта П.Е.Капустина,, помощник командира пулеметного взвода, Понкратовско-Пражской дивизии.