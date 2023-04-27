В брянском поселке Старь не привели в порядок Братскую могилу

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Дятьковском районе, в поселке Старь, не привели в порядок Братскую могилу. Нарушения выявили во время прокурорской проверки. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Осмотрели воинское захоронение «Братская могила воинов Советской Армии и партизан, погибших в бою за п. Старь в 1941-43 г.г. и мирных жителей, расстрелянных фашистами в 1941-43 г.г.». Обнаружили, что калитка с ограды снята, штукатурка отслоилась. А на Брянской могиле детей и подростков, расстрелянных фашистами в 1942 году повреждена кладка. Также к могиле нет нормального подъезда.

- Прокурор внес представление главе администрации поселка Старь и потребовал устранить нарушения, - говорят в прокуратуре.