В Брянске стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске накануне Дня Победы на площади Воинской Славы стартовала акция «Георгиевская ленточка». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Студенты, активисты и волонтера штаба «МЫВМЕСТЕ» раздавали символ Победы, георгиевские ленточки, горожанам. Память героев почтили минутой молчания, к подножию стелы возложили цветы.

Всероссийская акция «Я помню! Я горжусь!» проводится в России с 2005 года. Она продлится до 9 мая.

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