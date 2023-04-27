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Общество27 апреля 2023 6:46

В Брянске стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Волонтеры и активисты вручали символ Победы горожанам
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске накануне Дня Победы на площади Воинской Славы стартовала акция «Георгиевская ленточка». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Студенты, активисты и волонтера штаба «МЫВМЕСТЕ» раздавали символ Победы, георгиевские ленточки, горожанам. Память героев почтили минутой молчания, к подножию стелы возложили цветы.

Всероссийская акция «Я помню! Я горжусь!» проводится в России с 2005 года. Она продлится до 9 мая.

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