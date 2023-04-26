Фото: пресс-служба Брянской таможни.

Брянский ветеран войны в возрасте 100 лет помогает участникам СВО. Екатерина Григорьевна Демина сама вяжет скатерти и салфетки для продажи. Вырученные деньги передает в поддержку солдат, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской таможни.

За один день сотрудники Брянской таможни раскупили 20 украшений. Всего собрали больше 100 тысяч рублей. Деньги от продажи женщина попросила передать бойцам, участвующим в СВО.

В самом начале Великой Отечественной войны Екатерина Григорьевна работала на одном из московских заводов в специальном цехе, который выпускал снаряды для «Катюш». Она награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией» и «Жукова». В копилке наград ветерана - юбилейные медали: 20, 30, 40, 50, 60 и 70 лет Победы в Великой Отечественной войне и 50, 60, 70 лет Вооруженных сил СССР.