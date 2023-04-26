В Брянске почтили память жертв чернобыльской катастрофы

Фото: А.В. БОГОМАЗ,vk.com.

В Брянске 26 апреля почтили память жертв чернобыльской катастрофы. В городе прошло символическое мероприятие. К подножию памятника жертвам чернобыльской катастрофы возложили цветы. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

В этом году исполняется 37 лет со дня крупнейшей техногенной катастрофы 20-го века. В ликвидации последствий аварии участвовало больше 600 тысяч человек, среди них были и наши земляки.

- Благодаря мужеству, стойкости, самопожертвованию, профессионализму тех, кто защитил мирных граждан от ядерной стихии, принимал участие в реабилитации загрязненной территории, были спасены миллионы граждан нашей страны, - сказал Александр Богомаз. - Чернобыль стал серьезным уроком для всего человечества.

Губернатор поблагодарил активистов Брянского отделения общественной организации «Союз «Чернобыль» за помощь и поддержку товарищей, их семей, за сохранение памяти погибших участников этих трагических событий.