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Общество26 апреля 2023 8:06

В Брянской области прекратят ежемесячную выплату на детей от восьми до семнадцати лет

Закон приняла областная Дума 21 апреля
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

В Брянской области прекратят ежемесячную выплату на детей от восьми до семнадцати лет. Закон 21 апреля приняла областная Дума. Подписал документ губернатор Бярнскойоб ласти Александр Богомаз.

Право на получение ежемесячной денежной выплаты сохраняется до окончания периода, на который она была назначена, или до назначения федерального ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Реализация выплаты будет осуществляться в порядке и на условиях, действовавших до 1 января 2023 года. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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