Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Юный брянский герой Федя Симоненко выступил на марафоне «Знание. Первые». Третьеклассник рассказал в телеэфире о том, как изменилась его жизнь после спасения двух школьниц во время атаки диверсантов.

Федор поделился своей заветной мечтой: он хочет стать военнослужащим.

- Хочу стать командиром роды десанта, – сказал Федор Симоненко. - Родина - это самое главное, что есть у нас в мире.

Со своим желанием стать военным Федя определился после выписки из больницы.

Также мальчик рассказал о подарке губернатора Брянской Александра Богомаза его семье - большом красивом доме. Семья у Феди также большая. В ней – шестеро детей.

- У меня есть теперь своя личная комната, - с радостью произнес Федя.

Также рассказал мальчик и о наградах, которые он получил за свой героический поступок.

Федору вручили ведомственную награду Следственного комитета. Президент РФ подписал указ о награждении Федора Симоненко медалью «За отвагу». Награду мальчику вручил губернатор Александр Богомаз.

Напомним, в Брянской области в четверг, 2 марта, в село Любечане Климовского района со стороны Украины проникла ДРГ. Диверсанты обстреляли движущийся автомобиль «Нива». Его водитель погиб. Ранение получил 10- летний Федя Симоненко. Но не смотря на ранение, мальчик не растерялся и сумел увести в безопасное место двух девочек. Его доставили в Брянск в областную больницу в тяжелом состоянии.

Пока Федор восстанавливался после ранения, в его поддержку во всей стране прошли флеш-мобы, расклеивали листовки , с надписью "Федор - наш герой", посвящали стихотворения.

После выписки из больницы Федю на ступеньках медучреждения с плакатами встречали юнармейцы и волонтеры. На плакатах нарисовали Федю и крупными буквами написали: «Ты настоящий герой», «Федор-наш герой». На выписку мальчика приехал также и губернатор Александр Богомаз.