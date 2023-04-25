В Брянске увековечили память погибшего во время спецоперации на Украине Дмитрия Абрамова

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске увековечили погибшего во время спецоперации на Украине Дмитрия Абрамова. Мемориальную доску с именем героя открыли на здании гимназии №1. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Мемориальную табличку открыли мама Дмитрия – Галина Петровна — и директор гимназии №1 Александр Кравченко. Память нашего земляка почтили родные и близкие, представители правительства Брянской области, областной Думы, городской и районной администраций, одноклассники, учителя, учащиеся гимназии, жители Брянска.

Дмитрий Эдуардович Абрамов погиб 25 сентября 2022 года при выполнении боевых задач во время специальной военной операции на Украине вблизи города Купянска. Бойца посмертно наградили орденом Мужества.