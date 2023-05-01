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Общество1 мая 2023 16:55

Пассажиров поездов Новозыбков-Москва и Климов-Москва на автобусах доставят в Брянск

Приостановлено движение на железнодорожном участке Унеча-Рассуха
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Елена РАКОВА.

Фото: Елена РАКОВА.

Пассажиров поездов Новозыбков-Москва и Климов-Москва на автобусах доставят в Брянск. Из областного центра будет организована их дальнейшая отправка в Москву. Из-за подрыва железнодорожных путей в Унечском районе приостановлено движение поездов на участке Унеча - Рассуха. Здесь продолжаются восстановительные работы. Об этом сообщают в телеграм-канале Московской железной дороги.

Поэтому поезда №202, 204 Новозыбков - Москва и №86 Климов - Москва проследуют своим расписанием до станции Унеча. Там всех пассажиров пересадят в автобусы, которые довезут людей до станции Почеп.

На вокзале в Почепе к этому времени подготовят три состава той же нумерации. Каждый поезд отправится после окончания пересадки пассажиров из автобуса.

Также из-за происшествия пригородные поезда Брянск – Унеча следуют по укороченному маршруту до станции «Почеп» и обратно.

Напомним, 1 мая после подрыва железнодорожных путей с рельсов сошли два локомотива и семь вагонов. ЧП произошло в Унечском районе. Движение поездов восстановят к утру 2 мая.

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