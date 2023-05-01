Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Брянской области 2 мая ожидают заморозки. Столбики термометров опустятся до минус четырех градусов. Опасное агрометеорологическое явление прогнозируют с четырех до шести часов утра. Об этом предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такие погодные условия могут вызвать чрезвычайные ситуации. Они окажут неблагоприятное воздействие на сельскохозяйственные культуры, вплоть до их гибели.

Брянцев просят принять все необходимые меры безопасности. В том числе - укрыть растения защитным материалом. Для этого подойдут брезент, агроткань и другие.