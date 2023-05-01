В брянском Трубчевске открыли мемориальные доски четверым бойцам, погибшим в СВО

Фото: "Земля трубчевская32".

В брянском Трубчевске 1 мая открыли мемориальные доски четверым бойцам, погибшим в СВО. Их установили на здании школы №1 в поселке Белая Березка. Об этом сообщает издание «Земля трубчевская32».

Состоялся митинг. Мемориальные доски открыли: К.О. Ермоленко (01.06.1992 – 27.02.2022), гвардии ефрейтору, героически погибшему в бою и посмертно награжденному орденом Мужества, Э. Б. Семенникову (30.10.1989-23.01.2023), А. В. Хаустову (13.02.1997-19.12.2022) посмертно награжденному орденом Мужества и В. Е. Щербаку (09.04.1976-17.09.2022).

Памятные знаки открывали родственники героев и глава поселковой администрации И. Ф. Садовской. Память героев почтили минутой молчания, к мемориальным доскам возложили цветы.