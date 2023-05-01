Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянский губернатор побывал в Суземке после атаки ВСУ. Глава региона осомтрел территории и пообщался с местными жителями. Об этом Александр Богомаз сообщает на своей странице ВКонтакте.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

На мессе атаки работает оценочная комиссия. После проведения оценки, строители начнут восстанавливать разрушенные дома. Если жители выберут компенсацию, будут произведены соответствующие выплаты. Коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела на улицах поселка.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

- ВСУ вновь показали свою ничтожность, потому что их ракеты били по мирному поселку, по простым людям! -сказал Александр Богомаз. - К сожалению, четверо мирных граждан погибли, еще двое пострадали и сейчас они находятся в больнице.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Напомним, в Брянской области ночью 30 апреля ВСУ трижды атаковали поселок Суземка. Двое человек пострадали, четверо мирных жителей погибли. Полностью разрушен жилой дом, несколько домов повреждены частично. В поселке ввели режим «Чрезвычайная ситуация».