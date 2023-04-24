Фото: МБОУ Мартьяновская СОШ, vk.com.

В Брянской области увековечили память погибшего во время спецоперации на Украине Дмитрия Коцебо. Памятное мероприятие состоялось в понедельник, 24 апреля. Мемориальную доску установили в Клинцовском районе на фасаде Мартьяновской школы, где учился герой. Об этом сообщают в группе образовательного учреждения ВКонтакте.

На мероприятии присутствовали родственники Дмитрия, ученики и педагоги школы, юнармейцы, военнослужащие, представители ветеранских организаций и местной администрации, местные жители.

Мемориальную доску установили по инициативе местного жителя Александра Черенка. Он хорошо знал бойца и его семью. Доску изготовили за счет Александра.

Напомним, Дмитрий Коцебо был смертельно ранен 1 февраля под Луганском. Он родился 4 декабря 1989 года в поселке Овсеенков. По окончании Мартьяновской школы учился в училище №4. Прошел службу в армии по призыву. Потом учился в аграрном университете, работал на силикатном заводе. По мобилизации встал в ряды участников спецоперации на Украине. Простились с героем 24 февраля.