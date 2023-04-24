Игорь Маковский встретился с лидерами Советов молодежи 20 филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Фото: ПАО "«Россети Центр»".

Встреча, состоявшаяся в рамках мероприятий «Года молодого специалиста», прошла в формате диалога. Обсуждались вопросы профессионального развития молодых специалистов, их мотивации, адаптации в коллективе и участия в социально-культурной жизни. Отмечалась важность межфилиального общения для обмена опытом и расширения программы повышения квалификации для постоянных работников.

В неформальной обстановке председатели Советов рассказали главе энергопредприятий о планах на текущий период и уже реализованных проектах, а также предложили ряд инициатив по увеличению доли сотрудников до 35 лет в составе коллективов.

«Сегодня состоялась крайне плодотворная встреча. Был задан вектор большой работы, которую мы будем реализовывать вместе с молодыми специалистами. Уже сегодня мы создаем широчайшие возможности для эффективного профессионального роста молодых работников, развития лидерских качеств и раскрытия их потенциала. Уверен, предпринимаемые всеми нашими сотрудниками действия позволят не только увеличить долю молодежи в коллективах Обществ, но и положительно скажутся на показателях производственной деятельности», – подчеркнул Игорь Маковский.