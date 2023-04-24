В Брянске на Радоницу пустят дополнительные автобусы

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске, 25 апреля, на Радоницу пустят дополнительные автобусы. Горожане отправятся к местам поминовения усопших, это увеличит число пассажиров в общественном транспорте, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Брянское Городское пассажирское Автотранспортное предприятие для подвоза горожан пустит дополнительные автобусы:

— 1 автобус на маршрут №8а «Бульвар Щорса – ул. Молокова – Бульвар Щорса (кольцевой)».

Время отправления от конечного остановочного пункта «Бульвар Щорса» — 07:25, 9:06, 11:00, 12:40, от «Ул. Молокова» — 08:10, 9:51, 11:45, 13:25.

— 2 автобуса на маршрут №19а «Гипермаркет 2 х 2 – Водозабор»

Время отправления от конечного остановочного пункта «Гипермаркет 2 х 2» — 9:10, 10:00, 10:40, 11:33, 12:13, 13:03, 13:43, 14:27 (до Хлебокомбината), 15:07 (до Хлебокомбината), от остановочного пункта «Водозабор» — 8:20, 9:15, 9:55, 10:45, 11:25, 12:15, 12:55, 13:45, 14:25.

— по маршруту №10а «Поликлиника БАЗ — пос. Чайковичи»

Время отправления от конечного остановочного пункта «Поликлиника БАЗ» — 12:05, 13:30, от «Пос. Чайковичи» — 12:45, 14:10.

— по маршруту №30а «Больница №2 – ул. Чичерина»

Время отправления от конечного остановочного пункта «Больница №2» — 11:42, 12:42, 13:42, от «ул. Чичерина» — 12:10, 13:10, 14:10.

— по маршруту №13а «Мамоново Поле (кладбище) – Ковшовка» (рейсы продлены до кладбища)

Время отправления от конечного остановочного пункта «Мамоново Поле (кладбище)» — 7:32, 9:18, 11:10, 13:00, от остановочного пункта «Ковшовка» — 6:43, 8:28,10:13, 12:03,13:53 (до остановки Брянск-2).

— 6 автобусов на маршрут «Брянск 2 – Ковшовка» с режимом работы с 8:00 до 15:00 и интервалом движения 7 минут.

— 10 автобусов на маршрут «Бежичи (ул. Д. Бедного) – Дарковичи» с режимом работы с 8:00 до 15:00 и интервалом движения 10 минут.

— 6 автобусов на маршрут «Ж/д вокзал Орджоникидзеград – Дарковичи» с режимом работы с 8:00 до 15:00 и интервалом движения 10 минут.

— 1 автобус на маршрут «ул. Никитина — ул. Абашева» с режимом работы с 8 часов 00 минут до 15 часов 00.

— 5 автобусов на маршрут «ул. Никитина – Мамоново поле» с режимом работы с 7:50 до 15:00 и интервалом движения 7 минут.

— 4 автобуса на маршрут «Больница 2 – Большое Полпино» с режимом работы с 8:00 до 15:00 и интервалом движения 8 минут.

— 6 автобусов на маршрут «Универсам – Дарковичи» с режимом работы с 7:50 до 15:00 и интервалом движения 10 минут.

Кроме того, 25 апреля будет усилят работу по троллейбусным маршрутам №6т «10-й микрорайон — Бульвар Щорса» и №2т «Мясокомбинат — Набережная».

Кстати, по дополнительным маршрутам, в случае отсутствия пассажиропотока, возможны корректировки в интервале движения и окончании работы автобусов. Уточнить расписание можно в диспетчерских по телефонам: 64-98-95 (троллейбусное управление), 52-41-51 (автотранспортное предприятие).