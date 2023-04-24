На Брянщине музей-усадьбу в Красном Роге реконструируют больше чем за 86 миллионов рублей

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

На Брянщине музей-усадьбу в Красном Роге реконструируют за 86 769 759,96 рублей. Информацию об этом 21 апреля разместили на сайте Управления государственных закупок Брянской области.

При выполнении работ постараются в большей степени сохранить облик объекта культурного наследия федерального значения. Здесь жил поэт Алексей Константинович Толстой.

Заказчиком работ выступает Брянский государственный краеведческий музей.

Здание музея-усадьбы одноэтажное, построено в 1993 году. Фундаменты здания выполнены из керамического полнотелого кирпича. Подвала нет. Несущая система представляет собой кирпичные стены, щитовой каркас с бревенчатыми стенами и стойки в зоне пищеблока. Щиты имеют толщину 12-15 сантиметров, бревна 25 сантиметров.

Покрытие деревянное в виде дощатого настила по деревянным балкам. По периметру объекта возведены облицовочные кирпичные стены, соединяющиеся с наружными стенами здания анкерами. Чердак здания – холодный. Оконные и дверные блоки деревянные. Полы здания деревянные дощатые, толщиной 45 миллиметров по брусчатым лагам, в зонах пищеблока и санузлов – керамическая плитка по бетонной подготовке. Лаги полов опираются на столбики из керамического кирпича. Отмостка из цементно-песчаного раствора по периметру здания. Крыша здания выполнена в виде деревянной стропильной системы, с опорой стропил на мауэрлат. Крыша - из волнистых асбестоцементных листов. Водостока нет.