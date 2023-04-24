Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 апреля 2023 8:37

Брянская чемпионка России по танцам Валерия Айдаева победила на Кубке Кремля

Турнир прошел 22 апреля в Государственном Кремлевском дворце
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: скриншот видео канал DanceFile Translation.

Фото: скриншот видео канал DanceFile Translation.

Брянская чемпионка России по танцам Валерия Айдаева победила на Кубке Кремля. Уроженка Брянщины – двукратная чемпионка по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Турнир прошел 22 апреля в Государственном Кремлевском дворце

Валерия Айдаева выступала в паре с Кириллом Белоруковым. А вместе с ними – еще 27 лучших пар мира среди профессионалов.

Пара Валерии Айдаевой и Кирилла Белорукова получила первые места за каждый латиноамериканский танец. И в итоге завоевала первое место самой престижной номинации среди профессионалов .

Валерия Айдавева - спортсменка, двукратная чемпионка России, серебряный призер Блэкпулского фестиваля и чемпионата мира WDC (Всемирного танцевального совета) 2022 года, победительница первого и второго «Кубка Кремля - Гордость России!»

КАРТИНА ДНЯ