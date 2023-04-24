Главе адвокатской палаты Брянской области вручили медаль «За содействие»

Фото: пресс-служба адвокатской палаты Брянской области.

Главе адвокатской палаты Брянской области вручили серебряную медаль «За содействие». Михаила Михайлова наградили на ХI всероссийском съезде адвокатов в Москве. Об этом сообщают в пресс-службе адвокатской палаты Брянской области.

Во время Съезда Михаил Михайлов выступил с вопросом о важности оказания помощи и поддержки со стороны адвокатской корпорации адвокатским палатам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также адвокатам - добровольцам, участвующим в СВО.

Кроме того, Михаил Михайлов передал новые компьютеры и прилагающуюся к ним технику, приобретенные Адвокатской палатой Брянской области для палат четырех новых субъектов РФ. Решение об оказании помощи единогласно приняли на Ежегодной конференции адвокатов Брянской области в феврале 2023 года.