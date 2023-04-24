Северное сияние над Новозыбковским районом. Фото: Николай МОИСЕЕНКО, vk.com.

Жители Брянщины вечером 23 апреля наблюдали северное сияние. По мнению синоптиков, данное природное явление, которое наблюдали не только в нашем регионе, но и в других регионах Центральной России, возникло из-за магнитной бури.

В Брянской области небо окрасилось в ярко-малиновый цвет над Клинцовским, Суражским, Новозыбковским, Погарским, Навлинском и Дятьковским районами.

Восхищенные красотой северного сияния брянцы активон делилсись фотографиями в социальных сетях.