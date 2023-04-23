Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт23 апреля 2023 16:32

Брянские баскетболисты стали чемпионами Первенства ЦФО

Спортсмены завоевали золотые медали
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: департамент физической культуры и спорта Брянской области.

Фото: департамент физической культуры и спорта Брянской области.

Брянские баскетболисты стали чемпионами Первенства ЦФО. В воскресенье, 23 апреля, они завоевали золотые медали. Об этом сообщают в департаменте физической культуры и спорта Брянской области.

В решающем финальном матче, в Твери, баскетбольный клуб "Брянск" обыграл местную команду со счетом 72:80

Однако, в третьем периоде брянцы уступали своим соперникам 11 очков, но они перевернули игру и завоевали долгожданный трофей.

Занимаются ребята у тренеров Сергея Сиволоба и Виктора Ловяго.

КАРТИНА ДНЯ