Фото: департамент физической культуры и спорта Брянской области.

Брянские баскетболисты стали чемпионами Первенства ЦФО. В воскресенье, 23 апреля, они завоевали золотые медали. Об этом сообщают в департаменте физической культуры и спорта Брянской области.

В решающем финальном матче, в Твери, баскетбольный клуб "Брянск" обыграл местную команду со счетом 72:80

Однако, в третьем периоде брянцы уступали своим соперникам 11 очков, но они перевернули игру и завоевали долгожданный трофей.

Занимаются ребята у тренеров Сергея Сиволоба и Виктора Ловяго.