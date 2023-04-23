В Брянске состоится творческая встреча с Николаем Ивановым и Юрием Пахомовым

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске 26 апреля в 13.00 в областной научной библиотеке имени Тютчева состоится творческая встреча с Николаем Ивановым, прозаиком, драматургом, председателем правления Союза писателей России, и Юрием Пахомовым, заслуженным деятелем искусств России, главным режиссером Брянского областного театра юного зрителя. Встреча посвящена 80-й годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщают ВКонтатке на странице областной библиотеки.

Творческие гости расскажут о спектакле «Золушки медового Спаса», который Юрий. Пахомов ставит по одноименной пьесе Николая Иванова., «Золушки медового Спаса» — произведение о великой Отечественной войне. Пьеса не выходила в свет в печати, поэтому театральная постановка впервые познакомит с ней публику.

В мероприятии примут участие сотрудники организаций культуры и общественность Брянска и Брянской области, учащиеся школ города, читатели библиотеки.

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