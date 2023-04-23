Фото: скриншот видео Брянская городская администрация, vk.com.

Брянская писательница Юлия Петрашова стала лауреатом Международного конкурса имени Сергея Михалкова. Церемония награждения победителей восьмого Международного конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков прошла в российском фонде культуры. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. А в соцсети ВКонтакте опубликовали видео с церемонии награждения.

В 2023 году в адрес конкурса прислали больше 300 рукописей. Из них чуть больше 270 вошли в основную конкурсную программу.

Жюри выбрало 13 финалистов. В их числе и брянская писательница Юлия Петрашова.

Приз нашей землячке вручил доктор филологических наук, писатель Алексей Варламов.

Произведения победителей конкурса опубликуют в издательстве «Детская литература».