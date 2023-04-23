Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области наградили первых победителей Кубка губернатора по хоккею среди юношей. В Клинцах и Климово в субботу, 22 апреля, прошли финальные игры турнира по хоккею на Кубок Губернатора среди юношей 2006-2008 и 2009-2010 годов рождения. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Несколько дней за почетные награды боролись команды из Климовского, Суземского, Трубчевского, Почепского, Дятьковского районов, Брянска, Новозыбкова и Клинцов, а также Жуковского и Стародубского округов..

Встреча юных хоккеистов прошла по «олимпийской системе». Победители предыдущих раундов встретились в финале, чтобы выявить сильнейшего в зрелищной борьбе за главный трофей. В решающих играх матча боролись юноши обоих возрастов из Брянска, Клинцов и Климово. В результате в двух финалах победили воспитанники спортивного клуба "Брянск". Вторыми стали хоккеисты клинцовского «Луча», а третьими - климовского "Авангарда".

Победителям и призерам турнира вручили грамоты, медали и заслуженные трофеи.