В Брянской области разработали трехлетний план по восстановлению подшефной Брянки

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянской области разработали план по восстановлению подшефной Брянки Луганской Народной Республики на 2023-2025 годы. В этом году в него включил 33 объекта социальной, инженерной инфраструктуры и ремонт многоквартирных домов. Работы уже начали. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

Брянские строители ремонтируют спортзалы и актовый зал в школах № 4 и 9. Восстанавливают кровли в многоквартирных домах, которые разрушены в том числе и в результате снегопадов. Продолжаются работы на обводном водоводе Брянки.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

- В прошлом году брянские строительные организации отремонтировали шесть общеобразовательных школ, пять детских садов, спортивная школа олимпийского резерва, станцию юных техников, поликлинику и общежитие, - рассказал глава региона. - В период подготовки к осенне-зимнему периоду было смонтировано и подключено три блочных котельных.

Также приобрели и передали в администрацию Брянки больше20 единиц коммунальной техники, больше 60 единиц коммунального оборудования и инструмента, мебель, оборудование и школьную литературу.

Работу продолжают.