В Брянской области открылся фестиваль «Под Облаками»

Фото: скриншот видео "Брянская губерния".

В Брянской области в поселке Шибенец, на базе оздоровительного лагеря «Искорка», стартовал фестиваль «Под облаками». Он объединил талантливую молодежь из туристических клубов и молодежных организаций не только Брянщины, но и других регионов. Об этом сообщает «Брянская губерния».

Этот фестиваль стал традиционным. Его проводят уже в 36-й раз. На этот раз он собрал больше 100 участников. Постоянный девиз слета : «Ни минуты покоя!» Участников на протяжении трех дней ждут конкурсы, викторины, соревнования и мастер-классы.

Фестиваль проходит при поддержке Брянской городской администрации. Он объединил молодежь из Курска, Волгограда, Санкт-Петербурга, Брянска и Москвы. Состав участников команд каждый год меняется. Но есть и такие, кто приезжает в «Искорку» дважды в год. Они здесь не только ради медалей у кубков, но и ради необыкновенной атмосферы.