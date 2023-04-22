Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области стартовала акция «Герои с нами». В преддверии Дня Победы каждый житель региона сможет поделиться историей своего Героя, который сражался с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, пережил ужасы концлагерей или самоотверженно ковал Победу в тылу. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Жизненные истории подвига и труда во имя Победы нужно отправлять до 27 апреля на адрес электронной почты riastrela@yandex.ru. Их опубликуют в средствах массовой информации.

Не забудьте приложить фотографию и написать ФИО Героя. В письме обязательно укажите ФИО участника, контактный телефон и размер футболки. Первые 100 участников, приславшие материалы, смогут получить футболку с изображением Героя Бесплатно.

Возрастное ограничение – 6+