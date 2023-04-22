Фото: Ольга ПРИВАЛЕНКО, "Брянская учительская газета".

В Брянске прошел этнографический фестиваль «Сила в Дружбе». В мероприятии участвовали делегации Донбасса и Белоруссии. Об этом сообщает «Брянская учительская газета».

Представители различных областей, в том числе Могилевской и Гомельской областей Белоруссии собрались в Брянском образовательном комплексе №59. Гостей, учеников и их наставников приветствовал начальник управления образования Брянской городской администрации Иван Потворов.

Коллективы приехавших делегаций дали большой этнографический концерт. Затем всех объединила игровая программа. Организовали полевую кухню, где все желающие могли угоститься гречневой кашей и блинами.

Работали исторические площадки, ярмарка мастеров. В завершении фестиваля подвели итоги и наградили победителей.

Начальник отдела образовании администрации города Брянка Луганской народной республики Светлана Стрижиченко рассказала, о том, что Брянск оказал им огромную помощь в ремонте, в приобретении мебели, компьютеров, интерактивных досок, которых никогда не было в школах.

- Всем огромное спасибо, - сказала Светлана Стриженко. - Международный этнографический фестиваль – это действительно праздник!