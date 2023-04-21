Брянскэнерго готово к прохождению пожароопасного периода

Фото: ПАО «Россети Центр».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» завершены мероприятия по подготовке к работе в пожароопасный период. С 7 апреля он установлен в лесах юго-западной и южной части Брянской области. На остальной территории региона он начнется с 17 апреля.

Энергетики выполнили ряд профилактических мероприятий, среди которых внеочередные осмотры подстанций и линий электропередачи, опашка центров питания и деревянных опор. Особое внимание уделили очистке территорий от сухой травы в районах электрических сетей, проверке состояния резервуаров с маслом и гравийной засыпки под маслонаполненным оборудованием. Обновлены знаки и надписи, указывающие местоположение средств пожаротушения, проверено наличие обозначений на местах заземления пожарной техники и их состояние.

На постоянном контроле у сотрудников филиала находится состояние подъездных дорог к пожарным гидрантам, резервуарам и другим источникам противопожарного водоснабжения. При необходимости запас воды в резервуарах оперативно пополняется.

С оперативно-ремонтным персоналом филиала, выполняющем работы в зоне пожароопасных участков ВЛ и ПС, проведены инструктажи о соблюдении требований «Правил пожарной безопасности в лесах», назначены ответственные за контроль регулярного проведения инструктажей в РЭС. Налажено взаимодействие с территориальными органами МЧС России и подразделениями Росгидромета, лесохозяйственными органами, местными администрациями.

«Реализация противопожарных мероприятий в срок и в полном объеме – необходимое условие для бесперебойного функционирования энергообъектов в пожароопасный период, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Поэтому работа по обеспечению безопасности энергообъектов начинается задолго до наступления опасного времени года. Это позволяет нам из года в год успешно проходить пожароопасный период».